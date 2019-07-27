印尼學生展示在月眉社區駐村1個月後，與當地居民共學的成果。（圖／農委會提供）

為落實「新南向政策」農業青年人才交流，農委會水土保持局和中興大學合作，邀請東南亞國家來台參加大專生洄游計畫，實際入住台灣農村1個月，直接體驗農事並與居民共同推動農村事務，將所學知識與經驗帶回母國服務。

水保局今（27）日舉行成果發表會，展現1個月的駐村成果。農委會表示，洄游競賽每年都有上百位大專生提出近百個創意，將年輕活力、創新想法，以及大膽實踐的精神帶入農村社區。今年共有越南胡志明市農林大學、泰國農業大學、菲律賓大學洛斯巴尼奧斯分校、印尼松巴哇科技大學，以及中興大學國際農業學程中心等5所大學組隊。

這些學生分別於台中泰安社區執行「找回農村溫度，友善環境營造」計畫、公老坪社區「公老坪糖廍與產業空間再利用創意提升計畫」計畫、南投福龜社區「永續景觀生態農村建構與農產病蟲害防制之整合」計畫、嘉義月眉社區「花開甜蜜新融合，農業與藝術之結合」計畫及苗栗鯉魚社區「從田裡的魚出發，走向里山社區」計畫。

為了讓國際學生及早融入台灣農村，來台前即召開數十場次國際視訊會議，使國際學生得以自身所學專業與創意，協助解決在地議題。

其中菲國學生因早已確定計畫方向，駐村後馬上與社區合作，共同製作生態庇護站，吸引當地鳥類、蜜蜂、爬蟲類等多樣性生物，維持地方小型生態系統。菲國學生還參考國際文獻，研究改良現有的咖啡果小蠹誘捕裝置，希望能以生態防治方法增加捕捉效率、降低成本。

國際農業學程中心學生則與鯉魚社區居民合作，向當地居民學習以農廢料自製福壽螺餌料的方法，透過友善大地的誘捕方式消滅福壽螺。並利用所學專長營造多處生態棲地，與社區共同建構符合里山精神的經營模式。

社區對於國際學生帶來異國創新活力都相當滿意，希望將來駐村的時間更久，不止1個月而已。

(中時 )