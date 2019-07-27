中職明星賽27日新莊棒球場開打，王建民為12強中華隊教練團之一，今日也現身球場，同時也是他的中職明星賽初體驗，他將帶領年輕中華隊，挑戰2013年經典賽隊友為班底的明星隊，同時希望年輕選手能藉此機會學習、成長。

2013年經典賽堪稱是近年最經典的國際賽戰役，讓全台球迷熱血沸騰，當時的中華隊班底彭政閔、陳江和、林智勝、陳鏞基、周思齊林哲瑄以及潘威倫等人，今年入選明星隊，而王建民則是當時的先發投手。

談起今年首創的「明星隊vs中華隊」分隊概念，王建民也給予肯定，「這樣對12強選手很有幫助，可以給年輕人學習學長在打球的應變能力和處理球的方式，更精確地做到想要的技巧。」雖然明星賽的中華隊並非12強的正式名單，不過仍能給年輕選手對抗老大哥的機會。

王建民在中華隊教練團的首要任務就是觀察旅外選手，預計將會在8月前往美國，並將情報回覆給總教練洪一中。而王建民也談及富邦悍將新簽下的投手江國豪，「因為同經紀公司，所以認識他一年多了，他優勢就是能吃長局數，控球沒有太大問題，能和打者對決、製造出局數。」

(中時電子報)