埔里「一日農夫」社區體驗，每位學員都換穿青蛙裝，親自下水，在生態池清除過多的水草，以維護台灣白魚生態。（楊樹煌攝）

一新社區採有機栽培的茭白筍，幼苗階段最怕害蟲侵襲，每株都有黃色的費洛蒙黏板，藉此除蟲。（楊樹煌攝）

楊樹煌／南投報導

南投縣政府為強化南投縣社區產業行銷，讓更多人深入社區，認識社區產業，今27日起，分別在籃城、一新與良善3個社區，舉辦為期兩天的「一日農夫」社區體驗活動，民眾不但享受到在地特色餐、點心，更也深切體驗到當農夫的田園樂趣。

南投縣社區產業行銷計畫，是由埔里鎮籃城社區擔任領頭羊，帶領一新、良善社區共同開發推動，讓更多人有機會親自下田體驗賞鳥、採果、學武術、魚筊共生白魚趣、咖啡生態烘焙體驗，認識現在農村工作生活辛苦。

埔里「一日農夫」體驗活動，首由一新社區的魚筊共生手作體驗揭開序幕，導覽解說員向學員們說明要觀察記錄台灣白魚，必須先學會蝦籠的擺放位置，並讓學員換穿青蛙裝，親自下生態池進行清除過多的水草，維護台灣白魚的生態環境，並教導學員如何採收有機栽培茭白筍，讓每位學員都驚喜歡呼連連。

同時學員們也了解一新社區農業發展以茭白筍為大宗，社區內有40年栽種經驗的吟詩綠曲生態農場，103年起復育二級保育「台灣白魚」推行魚茭共生有機栽種，生產安心農產品。

因而一新社區成為生態指標社區，社區居民用心復育台灣白魚，因白魚喝的水也就是我們喝的水，白魚能活下來，居民才能活得健康與安全，透過白魚生態導覽讓所有人認識環境生態的重要性，為我們的環境盡一份心力，另籃城社區尚有賞鳥趣、採果樂，讓每位學員因一日農夫體驗收獲良多。

(中時 )