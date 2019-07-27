代表國民黨參加南市第一選區立委的市議員蔡育輝與台南市青少年休閒活動推展協會27日舉辦寶寶爬行賽，今年吸引近300位寶寶參賽，場面熱烈。（莊曜聰攝）

代表民進黨參加南市第一選區立委的前市議員賴惠員與台南市姊妹連線促進會27日舉辦父親節關懷弱勢義剪按摩活動，為行銷農特產，現場也舉辦吃芒果比賽。（莊曜聰攝）

代表民進黨參加南市第一選區立委的前市議員賴惠員（右二）與台南市姊妹連線促進會27日舉辦父親節關懷弱勢義剪按摩活動，與對手蔡育輝的活動時間強碰，比拚人氣。（莊曜聰攝）

分別代表國民黨及民進黨參選台南市第一選區立委的蔡育輝、賴惠員2人27日不約而同在台南新營舉辦活動，希望增加曝光度並拉攏選票，由蔡育輝服務處協辦的寶寶爬行大賽比往年規模都盛大，今年報名參加的寶寶近300位，親子同行場面熱鬧，賴惠員則與台南市姊妹連線促進會舉辦父親節關懷弱勢義剪按摩活動，還比賽吃芒果行銷農特產，雙方尬人氣。

賴惠員雖在去年底的市議員選戰中箭落馬，但她轉戰黨內立委初選勝出，5月下旬由民進黨中央正式提名，而在去年市議員選戰拿下選區第一高票的國民黨籍市議員蔡育輝選擇投入立委選戰，雖有同黨同志表態，但未完成相關程序，日前國民黨中常會也通過徵召他參選，藍綠選將都到位。

由於立委第一選區範圍比市議員第一選區來得大，加上藍營原本在此就是艱困選區，而綠營初選的傷痕似乎還未弭平，因此近期2人也都積極跑攤，希望藉著高頻率的曝光增加知名，爭取選票支持。

27日雙方都選在台南新營舉辦活動，不僅時間上相同，蔡育輝與台南市青少年休閒活動推展協會合辦的寶寶爬行賽選在新營文化中心演藝大廳，賴惠員與台南市姊妹連線促進會的父親節關懷弱勢活動在南瀛綠都心公園舉行，也僅有一牆之隔，雖非刻意，但卻讓人有拚場感覺。

蔡育輝說，寶寶爬行賽多半在市區百貨公司舉行，他3年前克服困難首度在新營推出，反應熱烈，這次150個名額在他臉書公布後沒多久就額滿，在南紡協助下增加到300個，他與在場民眾擊掌打氣，趁機拉攏年輕選票。

賴惠員表示，這項父親節關懷弱勢義剪按摩活動連續舉辦9年，相當不容易，包括市長黃偉哲、市議員蔡旺詮及多位區長都來共襄盛舉，她也藉機宣傳自己推動「社區安心發展計畫」的政見。

(中時 )