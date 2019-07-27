繼《金融時報》後，BBC中文網再發奇文，引述所謂「前中時中天未署名記者」談話，暗示旺中是紅媒，可笑的是，引述內容啼笑皆非，不僅錯誤指稱採訪韓國瑜可拿獎金，甚至稱旺中媒體集團「批評政府不符比例原則」。學者認為，做為第四權，媒體批評政府本就是天職，這不是西方新聞學基本常識嗎？做為英國國家廣播電台，竟如此報導，背後恐有影舞者，且目的就是帶風向。

BBC中文網25日刊出一篇未署名文章，標題為《一篇英媒報導引發的『中共代理人』之爭》，表面上是評論先前《金融時報》指涉旺中媒體集團為「紅媒」及旺中19日開記者會反擊並提告現象，但該文再引未具名旺中媒體記者說法，內容不僅謬誤，且非事實，背後動機恐不單純。

BBC引述一名不願透露姓名的前《中時》記者表示，自旺中集團買下《中國時報》後，報社就以兩岸新聞優先。他舉例，像有大陸黨委書記層級官員拜訪，無論是否具新聞價值，都必須放棄當天其他採訪行程，以採訪大陸官員最優先。並稱，旺中集團旗下記者，已沒自主空間，常為報社立場，而在頭版批評政府，違反比例原則。

文章甚至扭曲旺集團董事長蔡衍明常提醒新聞應做到「真道理性，真愛台灣」的辭語，改為「中國認同、真愛台灣、終局統一」；只要BBC到旺中媒體總部查證，便可知這完全是胡扯。

文章甚至稱，旺中媒體記者只要集體去報導造勢大會，每人都有獎金，但採訪重大、獨家或內幕，卻不一定有獎勵，這也完全脫離事實。

文章指出，2019年「六四」週年紀念期間，《中時》資深記者當年在1989天安門事件中被解放軍開槍中彈、一系列相關專題與深度報導等通通在網絡被移除，被外界批評根本是「臣服中共」自我審查。

但事實上，BBC提到的六四報導，為中時資深前記者徐宗懋撰寫，該文內容卻是偏向支持北京作法。按理說，移除支持北京言論的媒體，不是應被稱為綠媒嗎？怎會說旺中是紅媒？這無疑更加證實該篇報導邏輯錯亂，既不查證且錯誤百出。

中華戰略學會研究員張競指出，西方媒體常提到第四權，媒體存在目的就在挖掘真相，去深挖政府內部瘡疤及弊端更是天職，BBC竟稱「批評政府違反比例原則」，他懷疑以BBC如此重要媒體，竟提出這種看法。

此外，他說，BBC鮮少匿名報導，以示坦蕩，但這篇報導卻以匿名方式刊登，簡直存心踐踏與出賣英國廣播公司聲譽。

張競更點破其所資料充滿謊言，如提到「終局統一」，他說，BBC記者能否找出中時或旺報任何出版品，證明其聲稱的這12字目標。

據旺旺中時媒體集團過去長期負責大陸新聞的主管表示，這指涉很可笑，「過去大陸中心的確負責兩岸報導，所謂大陸黨委書記層級官員到訪，只要符合新聞需求，就會報導，他報也如此，這是常識，根本無所謂優先或放棄其他採訪行程之說。」

(中時 )