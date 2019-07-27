速水茂虎道來台擔任2019台灣美食展宣傳大使。（台灣觀光協會提供）

台灣觀光協會主辦的年度美食盛會「2019台灣美食展」，再次邀請時尚帥主廚速水茂虎道來台擔任宣傳大使，並於7月27日在世貿一館舉辦粉絲見面會，現場吸引百位死忠粉絲到場支持。

見面會前速水茂虎道走訪現場10個特色攤位，沿途品嚐了東坡肉、珍珠奶茶雪花冰、客家牛汶水、台灣高粱、林聰明沙鍋魚頭等料理外，也不斷大讚台灣美食來自在地好食材。當然他也不忘從日本帶來精心準備的禮物專寵粉絲，最後更以宣傳大使的身分贈送消暑冰品，讓炎炎夏日暑氣全消。

身任宣傳大使，速水茂虎道特別提早於開展前一個月悄悄來台「做功課」，特地走訪台北大稻埕與濱江果菜市場；在大稻埕他欣賞到許多精美的食器、喝了台灣具代表性的「文山包種」與「東方美人」茶，還赴迪化街逛南北貨。他在濱江果材市場尋找台灣在地美食，芒果、荔枝、蓮霧、釋迦、鳳梨都吸引速水駐足品嘗，來自台灣各地的新鮮蔬菜更讓他讚嘆不已，也讓他更明白為什麼台灣美食總是這麼好吃了。

見面會現場速水除了分享他這次的食旅體驗外，也首次品嘗到從前沒吃過的小吃。從7月中開始的美食展網路票選活動中，12道小吃在激烈競爭後，豬血糕、紅龜粿、四神湯脫穎而出，來台灣多次的速水驚喜發現這三種他都沒吃過，當中紅龜粿更沒看過；品嘗後覺得三種小吃各有特色，為他的台灣美食名單再添三筆。

本次速水身負宣傳台灣美食的重責大任，但也沒忘記要專寵粉絲，除了前個月逛大稻埕特別添購送粉絲的小禮物外，還特地從日本帶來多樣禮物送給粉絲，其中又以圍裙與拍立得最讓人期待，速水親自為幸運粉絲從身後穿上圍裙，讓全場發出興奮尖叫。另能近距離與速水拍拍立得的粉絲也興奮不已，速水還親切的為每位屬名，暖男行徑在現場直接圈粉。

速水對粉絲好，粉絲當然也給予同等回饋，現場獻上知名法式甜點生日蛋糕，幫即將過生日的速水慶生。他不忘提醒大家到「2019台灣美食展」逛逛，並期待明年能再來共襄盛舉。

(中時 )