苦力劇組演員傅子純、黃文星陪伴阿嬤圓寫字夢。（圖／弘道基金會提供）

據內政部2017年老人狀況調查報告顯示，台灣65歲以上老人有58萬3885人不識字，約占18％。弘道老人福利基金會於2010年開設識字班的「百歲小學堂」，以增進日常生活能力，也擴展獨居長輩的生活圈。

7-ELEVEN「把愛找回來」門市零錢捐公益募款邁入第3季，今年第4度與弘道基金會攜手，持續投入經費與資源支持「弱勢老人好宅修繕計畫」，也持續支持「百歲小學堂」服務，更鼓勵長輩前往7-ELEVEN戶外教學促進社會參與。

今（27）日弘道基金會南港百歲小學堂的8位平均80歲的阿嬤級學生，到7-ELEVEN參與夏令營戶外教學。當天正式上映的公視時代生活劇《苦力》的演員黃文星、傅子純、田羽安、林玟誼也一起前來擔任小老師，陪伴阿嬤們認識字與練習寫字。

83歲的羅徐甘妹阿嬤回憶，家裡很傳統，男生比較可以讀書，女生就是幫忙家務，像種田、割稻等等，而不識字最大的困擾是連自己的名字都不知道也不會寫，住在哪也不知道怎麼說。直到弘道開設了「百歲小學堂」，終於化解了不識字的遺憾，就連回家甘妹阿嬤也是非常認真寫作業。

透過第3季門市零錢捐公益募款，能夠協助弘道老人福利基金會在今年完成300戶修繕，包含150戶預防性風災修繕，及150戶的一般性居家安全修繕或居家環境安全優化，將可提升9成以上弱勢長者居住安全。

弘道基金會表示，在整體「老人照顧關懷服務計畫」中，也透過門市送取餐服務、Care Light弱勢獨居長者區域整合服務協調與社區培力、百歲小學堂、不老樂團、社區劇場等多元面向的服務，預計將可直接關懷服務近7千位長者，提供39萬4千餘人次的服務。

即日起到9月底止，民眾可前往全台7-ELEVEN募款箱投下零錢，或利用ibon便利生活站捐款，共同守護弱勢老人。

(中時 )