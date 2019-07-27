柯南迷友今天擠爆奇美食品幸福工廠！《名偵探柯南紺青之拳》電影10日上映後創下亮眼成績，全台票房飆破1300萬，電影相關活動更點燃影迷偵探魂，全台巡迴柯南人偶見面會，有史以來第一次走進台南，奇美食品幸福工廠邀請台南民眾前來感受名偵探柯南魅力。

奇美食品幸福工廠暑假期間搭配電影動畫上映，打造主題形象館，在館內設計電影周邊互動尋寶打卡遊戲、主題DIY手作課程及小小偵探營等系列活動，更將於今明2天邀請名偵探柯南人偶及電影場景人物蒞臨現場，讓影迷們一睹風采，大飽眼福。

台南僅此2場名偵探柯南人偶見面會不僅有電影場景人物現身、絢麗精采的魔術表演等，奇美食品幸福工廠更設計有獎徵答互動遊戲，將大方贈送電影周邊商品，此外，影迷們還可與名偵探柯南人偶近距離互動，一同合影留念，民眾若以電影相關角色扮相現身，還可兌換獨家限定好禮，喜歡柯南的大小朋友不可錯過這難得的機會。

奇美食品幸福工廠已連續3年與知名動畫電影合作，今年以懸疑推理的名偵探柯南動畫為主題，廣邀全台偵探迷一同共襄盛舉，館內率先起跑的戳章集點活動及主題DIY手作課程深受大小朋友歡迎，歡迎有興趣的民眾上網報名，其他相關活動訊息歡迎至奇美食品幸福工廠官網或臉書搜尋《奇美食品 幸福工廠》粉絲團查詢。

(中時 )