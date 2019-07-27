炎炎夏日，民眾喜歡從事各類的水上活動，為加深民眾防災安全意識及強化消防人員的救災能量，桃園市政府消防局第二大隊於27日上午在永安漁港實施水域救援演練暨防災教育宣導活動。

此次演練有別於以往，實際以汽車墜落漁港的搶救情境，增添幾分真實感，讓救災人員能更熟悉各種水上救援方式及動力船艇操作與潛水搜救作業；也模擬颱風天漁船翻覆搶救之狀況，分別進行各項搶救操演，內容包括岸邊使用救援繩袋、救生圈等器材及水上摩托車及救生艇搶救溺水人員；最後假設港內漁船起火燃燒的火災事故，使用機動性動力艇載運移動式幫浦射水搶救。

演練現場同時辦理了防災宣導，除了各式各樣的防災知識解說外，還有互動式的闖關趣味活動與心肺復甦術(CPR)教學，希望民眾遇到危急狀況時能處變不驚，在等候救援時能先進行自救，提高生存的機率。

桃園市消防局提醒民眾，生命無價，玩水別玩命，從事任何水域活動時務必注意自身及同伴的安全，切勿輕忽任何有可能發生的危險，不逞強、不做危險動作，選擇安全的水域，並牢記救溺5步、防溺10招，方能降低溺水意外發生。

(中時 )