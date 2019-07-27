化南新村為政治大學1960年代興建給教職員居住的宿舍，北市文資委員認為該聚落可見證政大校史發展、建築也別具風貌，加上許多知名學者都曾住過該處，極具文化資產價值。（張潼攝）

擁有超過半世紀歷史的政治大學教職員宿舍「化南新村」，去年被登錄為「聚落建築群」，校方以「行政程序瑕疵」為由提出訴願，北市訴願委員會最後撤銷原處分，要求重啟會勘與審議。面對文資身份「得而復失」，文化局今舉辦公聽會，雖校方代表強調該處並非全部值得保存，且如果全區保留，政大沒有財力負擔後續維管，但文資委員與多數居民仍認為，此次僅是補正程序，化南新村文資價值沒有疑慮，應該全區保留。

政大1954年在台灣復校，1960年代陸續興建教職員宿舍，由於木柵地區早年經常淹水，化南新村的建築樓層特別墊高，使用清水紅磚、還有傾斜式窗台，方便將戶外雨水引到牆外；此外，政大以文史哲科系聞名，不少知名學者都住過當地。由於政大擬拆除化南新村興建法學院大樓，引來在地居民與關心人士反彈，文化局也在去年文資大會上，正式通過將該處登錄為「聚落建築群」，不過，指定範圍與保存方式還未拍板。

對此，政大以行政程序瑕疵為由提出訴願，法務局訴願委員會也決議原處分撤銷。由於必須重審，今年5、7月文資委員二度到場現勘，期間政大校長郭明政曾出狂言，稱北市府要保存化南新村，不但應補償政大200億，且若因此無法蓋大樓，「以後被判死刑判錯不要怪，因為法學院學生沒有得到好的教育」，引發不小爭議。

今「化南新村登錄聚落建築群」公聽會上，校方代表再次重申，化南新村建築物歷經不同人居住以及改建，已無舊時居住痕跡，以前的記憶現在看不到了，停車場也不涉及所謂歷史脈絡紋理，不應全區保留；而且，一旦全區保留，後續維管費用恐需數億，「政大不能承諾做出很好的管理維護與整建」。校方代表還說，政大提出的整體利用構想，希望未來該處能夠建設成教師宿舍、供國際學者來政大交流的學人會館，「歷史的記憶重要，未來發展一樣重要，甚至更重要；文化重要，教育學術一樣重要，甚至更為重要。」

不過，在場包括提案人、在地居民、在學學生都對此表達不同意見。一名教育學院陳姓學生直指，化南新村應該全區保留，政大說若保留會妨礙教育發展，這是對教育狹隘的理解，無論是108課綱上路後，該處可讓附近國小至高中學生發展校本課程，單就政大本身來說，更是對校史的尊重、知行合一的展現，「拆了化南新村的政大，想教給學生什麼？文資不重要，還是經濟掛帥？社會上如何相信這所大學教出來的學生能夠飲水思源？」

一名在地居民蕭小姐也說，她在化南新村看到北政國中學生，以英文介紹當地的老房子、當地的故事，這不就是活生生的文化傳承嗎？

文資委員張崑振、劉淑音也都說，如果少量、單棟保存，無法呈現文資價值，因此透過「聚落」方式來處理，這包括建築物、巷弄、公園、停車場等公共空間；雖然原處分撤銷，但兩次現勘後，專案小組仍認可化南新村的文資價值，應該全區保留。

文化局副局長田瑋最後做出結論，政大認為去年文資審議委員會投票過程有瑕疵，此次是希望把程序補齊；他呼籲，在文資價值的認定上，委員已經說明得很清楚，針對政大認為大學內的文資補助太少，文化局會協助向中央提案，希望能提高補助，盼校方與文化局一起努力。

(中時 )