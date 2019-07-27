自初選勝出的高雄市長韓國瑜，陸續展開拜會行程，韓今天下午2點親自拜會前總統馬英九。馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪表示，兩人從市政開始談到國政，馬也大方提到，只要有任何需要他幫忙的，他都會全力協助，請韓不要客氣。關於協助聯繫鴻海前董事長郭台銘以利整合團結，雙方並未談到。而韓也向馬主動提到未來競選構想與運作。

韓國瑜下午兩點前往前總統馬英九卸任總統辦公室向馬請益，陪同會面的有國民黨立委許淑華、馬英九基金會執行長蕭旭岑。

蕭旭岑轉述，韓、馬談的氣氛不錯，聊了快一個小時，韓登門拜訪立即上前懇請馬總統多幫忙，馬大方回應「沒問題」，只要任何需要他的地方，他都會全力協助，請韓不要客氣。

蕭旭岑說，隨後，兩人從高雄719水災談起，馬英九稱讚高雄的治水與清淤做得不錯，也說韓一上任立即宣布停掉輕軌是非常正確決定，更分享自己擔任台北市長的經驗，韓聽完後謙虛地說，都是副市長李四川、葉匡時、陳雄文的協助，稱許這幾位副市長十分能幹，也都是馬總統栽培出來的人。

談完市政後就進入國政，馬英九提到，台灣面臨包含能源、兩岸、民主等很多重大問題，重申蔡政府對外說台灣很民主，事實上，內部封殺公投法、修訂國安五法、推動中共代理人修法、東廠等問題很多，兩人談到此時，熱烈交換意見且有很多共鳴。

馬英九也提醒韓國瑜說，蔡政府應該會繼續打主權牌，提醒韓要小心，韓則回答說自己有留意這部分，最後，兩人都覺得國民黨一定要團結，2020一定要勝選，否則中華民國就會很危險。

傳出馬英九居中協調聯繫鴻海前董事長郭台銘，馬上午果斷否認，媒體詢問，下午會面，韓國瑜有無當面提到郭台銘，蕭旭岑說「沒有」，兩人都沒有提到郭。至於韓國瑜有無提到黨中央應該如何協助？蕭回，由於馬現在已不在黨中央，所以韓沒有提到這部分。

媒體追問，韓國瑜有無主動提出目前困難，蕭旭岑說，馬英九叮嚀接下要步步為營，不管民進黨政府，或者蔡英文都會打韓，韓國瑜回他知道，坦言接下來每一步都會很辛苦，如同當兵受訓最後一段考驗總是特別艱辛，自己有心理準備。

(中時 )