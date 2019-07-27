國安局私菸案，蔡英文總統今天不說「超買」，而改稱「違法私菸案件」，並向國人道歉。資深媒體人李艷秋直言，當華航倉庫裡標註「VVIP」的免稅菸堆積如山，當蔡英文親口說出這是「超買」這兩個字，當華航與訂購業務有關的皇親國戚全部神隱，蔡英文的選舉已經結束了！

李艷秋在臉書酸說，人民買叫走私，前朝買叫陋習，自己買叫超買。提高菸稅說要辦長照，人民乖乖付稅，總統身邊的人卻抽免稅菸，用粗暴手法砍軍公教退休金，用挑起世代仇恨的方式戴上改革的冠冕，她自己身邊的人卻特權牟利，毫不知羞恥的大發財。

李艷秋指出，當蔡總統說出私菸案「超買是事實描述」後，已經對司法偵辦下了指導棋，雖然事後她聲明決不會干預本案偵查方向，但是總統提名的監委陳師孟絕不會閒著的，想要把本案無上限辦到底的司法人，最好有被調查甚至被彈劾的心理準備。

她坦言，她其實有點同情蔡總統，這件事給她最大的傷害就是，國安是情報系統的頭，這次爆買1萬條免稅菸，原因竟是怕以後沒機會了，擺明是看衰蔡英文連任，手握情報的人竟然出現鳥獸散前撈一票的行動，社會大眾會怎麼想？

國安局9千多條私菸裝箱標註著「VVIP」，李艷秋點出，VVIP的意思是這個人重要到一個very還不夠，這人當然不是一名國安局少校，而是因為執政得以靠勢的一群人。一人得道，雞犬升天，一起成為VVIP後，那位得道的人要不要負點責？蔡英文卻在事情發生之後只知道說幹話，以後只要跑選舉，這張VVIP的照片就會出現在人民腦中，綠營執政，權貴保證。很好奇蔡英文要怎麼選下去，賴清德要不要準備一下？

網友說：「她黨內明的暗的、叫牌試水溫的，都開始要冒出來了。」、「往後我們是否可比照蔡總統說的超買。」、「很好奇最高層及身邊的人有無參加貴婦團精品團購？」、「2020讓超級買總統包起來。」

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(中時電子報)