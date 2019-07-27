桃園市龜山區1間貨運公司疑似以一牌多車或偽造車牌方式，積欠公法債務341萬多元，26日遭強制執行署查封曳引車4部、2台貨櫃車斗。（賴佑維翻攝）

桃園市龜山區1間貨運公司疑似以一牌多車或偽造車牌方式，行駛於國道，並積欠ETC、使用牌照稅、營業稅、健保費、勞動罰鍰共341萬多元，26日行政執行署桃園分署查封曳引車4部、2台貨櫃車斗，並將曳引車移至高公局保管。

桃園分署表示，26日接受宜蘭分署囑託，與交通部高速公路局、基隆監理站、國道、龜山警方，展開跨機關聯合專案，將該貨運公司的4輛曳引車與2台貨櫃車斗查封，4輛曳引車也拖吊至高公局停車場保管，後續將進行日後拍賣程序以清償積欠公法債務。

宜蘭分署表示，該公司營業地登記於基隆市，名下數台曳引車疑似以一牌多車掛用或以偽變造車牌方式多次行駛於國道，從2018年9月起違規行駛國道積欠之通行費高達500筆，欠費金額達54萬多元，已被高公局列為ETC欠費大戶，此外該公司亦積欠使用牌照稅36萬3389元、營業稅69萬6449元、健保費35萬7496元與勞動罰鍰4萬元，總計高達341萬多元。因高公局認為積欠公法債務情節惡意重大，盼藉由強制查扣違規車輛，遏止欠費歪風。

負責人26日得知將被查封車輛，急忙趕到公司，並對執法人員表示，雖知積欠巨額公法債務，但因心存僥倖，仍繼續違規使用車輛並陸續積欠通行費與稅捐等公法債務。

(中時 )