「金馬經典影展：義大利電影課」台中場將於8月15日在台中新光影城開跑，涵蓋8位導演38部新寫實主義電影，並有多部首次在台放映的珍貴拷貝。金馬影展執委會執行長聞天祥27日主持選片指南講座，讓影迷搶先目睹影展精彩集錦，市府新聞局長吳皇昇也到場共襄盛舉，歡迎影迷把握機會一同參與這場電影饗宴。

台中市影視發展基金會與台北金馬影展執委會合作主辦「金馬經典影展：義大利電影課」台中場，將於8月15日至26日在台中新光影城舉辦，片單涵蓋38部40至60年代世界知名新寫實主義電影，網羅費里尼、維斯康提、安東尼奧尼、狄西嘉、羅塞里尼等多位義大利電影大師經典之作，更有多部首次在台公開放映的珍貴拷貝。

新聞局今日下午在台中新光影城舉辦選片指南講座，並邀請金馬影展執委會執行長聞天祥主持，搶先公布影片精彩集錦，吸引許多影迷到場觀賞，包括新聞局長吳皇昇、台中市影視發展基金會執行長林盈志等人也出席與會，共同為活動宣傳。

吳皇昇表示，自己以前幾乎每個禮拜一定要看一部電影，電影對自己來說就像是日常生活，他不僅跑遍各大影城觀察放映品質，更會觀賞每部電影的深度與質感，感謝金馬影展執委會及台中市影視發展基金會合力促成｢金馬經典影展｣，並連續兩年到台中舉辦，讓中部的影迷對義大利電影有更深的認識，透過大銀幕欣賞到大師的經典作品。

吳皇昇提到，台中除已連續舉辦五屆「台中國際動畫影展」，去年開始也將「經典影展」拉高為城市影展規模，讓市民大飽眼福；除舉辦影展外，新聞局更不斷擴充硬體設備，日前在霧峰開幕的中台灣影視基地，不但是全國最大片廠，更擁有李安導演拍攝《少年Pi的奇幻漂流》全國獨一無二的造浪池，讓台中成為兼具軟硬體設施的拍片城市，鼓勵國內外劇組踴躍前來拍攝，逐步打造台中成為影視重鎮。

擔任今年影展策展人的金馬影展執委會執行長聞天祥表示，去年｢柏格曼百年紀念影展｣首度與台中市政府合作，獲得民眾滿滿迴響，今年以「義大利電影課」為主題，片單涵蓋40至60年代8位導演38部新寫實主義電影，除有多位義大利電影大師經典之作，其中更有多部首次在台公開放映的珍貴拷貝。由於年代久遠，其中有7部影片的拷貝是以35毫米膠捲形式播放，格外珍貴。

台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，為回饋台中影迷的支持，此次影展預售票價訂為160元，比台北場更便宜。影迷若想一網打盡38部經典影片，可把握7月17日起提前販售的「超級影癡套組」，以將近6折的優惠票價過足片癮，還可獲贈專屬好禮。

影展期間更將舉辦5場專題講座，邀請重量級影評人及學者與談，包括金馬影展執行長聞天祥、知名樂評人焦元溥、電影學者黃建業，以及藍祖蔚、塗翔文、鄭秉泓等資深影評人，帶領觀眾走進義大利經典電影的世界。

(中時 )