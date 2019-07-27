時力立委黃國昌撿到槍，猛轟國安特勤走私免稅菸案件，重創總統蔡英文的執政聲望，未來她的連任之路充滿危機。不過，桃園市無黨籍議員謝美英分析，綠營陷入醜聞困境，藍軍也別得意忘形，因為民進黨擅於轉移焦點，一定會出手「弄更大條」搞韓國瑜團隊，國民黨得小心了。

爆出出訪運載私菸議題，眼前已衝擊蔡英文2020選情，現在總統府忙於止血，儘可能將此案情影響降至最低，以綠營擅打選戰之能事，未來極可能操作新議題，掩蓋眼前的醜聞。

中評社報導，桃園市議員謝美英表示，蔡英文這次出訪特勤運載私菸，確實重創蔡連任選情，坊間自然聯想，國民黨有「換柱」，民進黨為何不能「換英」？但是私菸案不會讓蔡倒台，反倒是國民黨要小心提防，民進黨會出手「弄更大條」塞給國民黨，轉移焦點。

這次揭發弊端是時力立委黃國昌，謝美英研判，光靠黃國昌一人無法辦到，顯然是綠營內部不斷提供資料給他爆料，這涉及綠營自家人或派系惡鬥，私菸案一路查下來，會有很多酬庸位子被拔及釋出。她指出，按照SOP檢調追查弊案，應該層層往上通報，為何寧願得罪「大綠」（蔡英文）、也不敢得罪「小綠」（黃國昌）？這才是私菸案最詭異的地方，也是蔡自己要反省檢討。

謝英美認為，蔡英文現在身陷私菸案風暴，國民黨也不要太高興，下次有可能搞韓國瑜團隊，民進黨最擅長就是轉移焦點，找更大的事件來掩蓋眼前的醜聞，這就好比開車要換檔，民進黨最擅長就是覆蓋，前面問題沒解決就被覆蓋，過一段時間，全民就會忘記，國民黨韓國瑜團隊要小心了。

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(中時電子報)