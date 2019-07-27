「業餘王牌」吳昇峰為史上首位參與中職明星賽的業餘選手，今日代表中華隊在第4局上場投球，僅花7球就讓明星隊三上三下，雖第5局被連敲2支二壘安打失分，還挨了強襲球，不過對決彭政閔順利抓下第3個出局數，達成賽前要「男子漢對決」的願望。
吳昇峰在中職舞台首次亮相，第4局在雙方平手時接替中華隊先發投手江辰晏投球，面對首名打者明星隊的張志豪，僅花1球就讓對手出局，接著順利解決林哲瑄、戴培峰，7球讓對手三上三下。
4局下半中華隊靠朱育賢的2分炮將比分超前成3比1，第5局吳昇峰續投，遭林祖傑與王正棠連敲2支二壘安打失1分，不過接下來回穩連續抓下2個出局數，而對戰周思齊時，遭投手強襲球擊中手臂，短暫退場治療後重返投手丘，對戰曾對他很照顧的前輩「恰恰」彭政閔。
吳昇峰過去曾在兄弟擔任練習生，昨日受訪時曾表示最想對決的人就是過去很照顧他的彭政閔，並要來場「男子漢的對決」，這次兩人如願交手，彭政閔擊出游擊方向滾地球形成第3個出局數。退場後彭政閔還特地走向吳昇峰擊掌，並摸摸吳昇峰的頭表示鼓勵，畫面非常溫馨。
(中時電子報)
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