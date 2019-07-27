藝人王瞳和大她4歲的艾成交往8年，日前艾成默認情變，稱兩人關係昇華為家人，今(27日)王瞳、艾成合體出席活動，問目前關係，兩人改口稱仍是情侶，還是有斷不開的羈絆，王瞳坦言，母親是現在兩人感情唯一阻礙，想過瞞住母親先斬後奏登記結婚，最後還是放不下孝順包袱。

王瞳與艾成相戀多年，最近卻冒出王瞳介入《大時代》男星馬俊麟婚姻風波，王瞳第一時間否認，強調未來會和馬俊麟保持距離，對方正宮又以「三人吃一便當說」，暗指馬俊麟和王瞳轉地下情，王瞳再度喊冤，同時卻傳出艾成默認和王瞳分手，彼此變成「教會家人」。

今王瞳、艾成和樂團一同赴桃園開唱，兩人今異口同聲澄清還是情侶，仍希望繼續愛下去，至於為何先前說是家人，同為基督教徒的兩人表示因目前無法進入婚姻，只能這樣形容，先前因王瞳父母反對，要求艾成要有房，兩人才遲遲無法結婚，王瞳也坦言現在就卡在母親，想去直接登記，但又不想讓長輩不開心。

(中時電子報)