林書豪腳上的特步球鞋看來相當顯眼。(黃及人攝)

國泰夢想豪小子林書豪籃訓營27日宣告落幕，除了順利選出最佳五人、MVP與最佳精神獎得主，全場最受矚目的焦點，卻是豪哥換穿中國大陸品牌特步球鞋，沒想到豪哥仍用「標準模式」回答，「只是試試不同品牌，我在球鞋市場也算自由球員。」

其實早在上周前往北京錄製籃球節目，林書豪腳上就開始穿上特步球鞋，引發大陸媒體一陣猜測，畢竟他跟adidas之間合約早已結束，只是他在昨天豪小子籃訓營開訓還穿adidas，卻在今天換穿特步，難免給人是否打算改為代言特步的遐想。

至於謠傳莫斯科中央陸軍打算全力招募自己，林書豪繼續給了非常制式的回應，「我感到非常榮幸，很感謝對方願意給我機會，但我的說法還是一樣，我會考慮每個選項，現在還處蒐集情報階段，光以現在來說，我對莫斯科不太了解。」

隨著今年豪小子籃訓營落幕，明年將邁入第10個年頭，林書豪說：「明年就來到第10年了，我想應該有個改變了，或許籃訓營內容無須變動，而是教法上面有所改變，真的很感謝國泰過去9年對我的支持，讓我可以持續舉辦籃訓營。」

林書豪跟今年最佳精神獎得主鄭婕仁合照。(國泰提供)

今年豪小子籃訓營最佳五人包含張為甯、莊竣程、黃靖薰、王永霖與陳柏伸，MVP則是莊竣程，最佳精神獎得主是特地從美國洛杉磯趕來參加的鄭婕仁，可別小看這名年僅11歲的女孩，她在對抗賽當中還賞了男學員一記麻辣鍋。

「我就是直接給他『砰』下去，當時也沒想太多，真的很開心自己能拿最佳精神獎，」鄭婕仁表示，「我從小都在美國長大，只有每年暑假回來台灣，所以我駐洛杉磯，但我不喜歡湖人，最愛球隊是勇士，所以我的偶像當然是柯瑞！」

(中時電子報)