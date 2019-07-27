十全滯洪池工程因故延宕，施工單位不分假日加強施工，力拚9月底完成。（柯宗緯攝）

十全滯洪池工程因故延宕，施工單位不分假日加強施工，力拚9月底完成。（柯宗緯攝）

高市民進黨議員今天連番炮轟韓市府，指責十全滯洪池工期延宕，造成719當地正興里淹水。據悉，該工程2017年9月開工後，時任市長的陳菊在北漂接總統府秘書長前，曾誇口要在2018年10月完工，但工期也因故一延再延。知情人士就直言，說穿了，當時菊朝代訂定完工期程，就是因為要下台了，只好趕快做出政績，但最後還是跳票了，這項說法也直接打臉綠議員們。

十全滯洪池當初興建前取得土地已經爭議不斷，拆除高雄果菜市場占用戶。陳菊曾感慨，市府團隊在過程中，被很多人糟蹋、侮辱、不諒解，但決心承擔解決延宕40年、8任市長都無法解決的問題，「市府態度是對真正弱勢者給予照顧」。

陳菊去年4月16日視察「十全滯洪公園暨寶珠溝排水整治工程」時也表示，相信代理市長許立明會帶領所有團隊如期如質完工。許立明去年5月30日視察寶珠溝排水整治及十全滯洪公園工程時也掛保證說會在2018年10月完工，但最後都跳票了。

據指出，十全滯洪池是2017年9月開工，實際契約工期為450天，表定是2018年12月初完工，但前朝好大喜功，希望在花媽北漂後，高雄市府改朝換代前立功，才誇口說滯洪池能在同年10月完工，但依工程人員私下評估，根本不太可能，畢竟還得考慮天候等因素。

(中時 )