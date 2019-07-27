719當天寶珠溝水位已達4.5米高，已接近滿水位的4.65米。（柯宗緯翻攝）

十全滯洪池尚未完工，高市水利局副局長韓榮華指出，以719當日下雨量逾200萬噸來看，就算完工啟用頂多只能裝載6萬噸。（柯宗緯攝）

719高雄豪大雨，三民區狂下超過200萬噸水量，較去年來得多，若以十全滯洪池完工後最高可容納6萬噸，也無法發揮調節功能。滯洪池工人也透露，以當天暴雨情形，推估5分鐘就把滯洪池裝滿，根本來不及逃，甚至會有被「滅頂」的可能。

針對高市民進黨議員質疑為何不先開啟十全滯洪池閘門因應，水利局副局長韓榮華駁斥，719強降雨來得又急又快，當日地下結構層仍有同仁施工，加上有感電設施，貿然將封牆打開，後果不堪設想。目前已要求承包商1周內盡速完成滯洪池底部工項後，29日中午前將「入流工封牆」拆除，發揮滯洪效果。

十全滯洪池施工工人也私下透露，若以719當日豪大雨情形，寶珠溝已達4.5米高水位，接近滿水位的4.65米，就算滯洪池完工啟用也難以緩解災情，推算最快5分鐘就把6萬噸的滯洪池給填滿，工作人員別說來不及收機具，更恐遭滅頂。

針對高雄積淹水災情，今年719與去年823狀況，被外界相提並論，但以雨勢來看，根本無從比較。水利局指出，719三民區最大時雨量達98.5毫米，相較823的71毫米，還要來得多，但因寶珠溝整治工程部分已區段完工，擴大通水斷面，增進渠道排水功能，今年積淹水狀況確實改善許多。

不過，正興里長沈秀玲炮轟市府治水不力，更形容里內猶如水都威尼斯。陳姓里民頗不以為然，直斥里長是民進黨籍，為配合霸韓團體而不斷唱衰，實際上僅有部分路段確實易淹，如因卻因「顏色不正確」，不惜傷害里民及影響房價。

緊鄰寶珠溝旁的「靜法寺」圓定法師表示，10幾年前當地水淹到胸口，今年水淹到膝蓋，但約莫半小時幾乎快退光，當地民眾相當有感，里長說法確實有失公允。

(中時 )