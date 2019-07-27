真是悲傷父親節，台中市北區德化街一處民宅7月26日下午3點多發生41歲兒子用石墩砸父親，70歲老父送醫不治的人倫悲劇，行凶的孫姓男子接連兩天到父親居住的德化街向父親討一千萬要開公司，不知為何竟對父親拳腳相向，甚至以鋁門夾其父親，並以石墩砸老父頭部造成老父昏厥送醫不治。

據了解41歲孫姓男子疑似精神不穩、領有身障手冊，其父母兩年前從高雄搬到台中德化街和外婆同住，孫男25日曾到爸媽家要求父親資助一千萬元讓他開公司，26日再度上門要錢，還和父親起了口角。

孫男不但對父咆哮，還一路追打父親，先用鋁門夾其父身體，最後連門前禁止停車告示牌都成為武器拿來狂毆老父，且拿用來固定禁止停車告示牌的石墩砸老父頭部，孫男88歲阿媽見狀勸阻也被毆打成傷。

經民眾報警，警方到場抓狂的孫男還不聽警方勸阻，最後是多名警員將他壓制在地才將他制伏；而孫父已昏厥在地、奄奄一息，經送醫仍回天乏術；警方訊後將孫男依殺人罪移送地檢署偵辦，目前檢方已裁定收押。

(中時 )