▲卓惠美與她的「原來故事那麼長–電子書插畫及繪畫創作」。（楊樹煌攝）

▲卓惠美的「尋」系列，我來自那裡？要往那裡去？壓克力油彩畫布繪畫創作。（楊樹煌攝）

▲卓惠美的「漂流」系列，以泰特有的形、色、線的表現，展現泰雅的生命力。（楊樹煌攝）

曾獲第五屆數位出版金鼎獎最佳藝術人文類電子書獎並在瓜地馬享台灣數位出版專區代表入選的卓惠美，今27日起在埔里田園藝廊舉辦電子書插畫及繪畫創作展，由於展出作品特別，並有老師跟小朋友說故事時間，吸引不少親子參與，立委馬文君今也特地由埔里圖書館館長蘇麗雯陪同，前往觀賞。

由市立台北教育大學、國立新竹教育大學美教所畢業，目前在大成國小擔任主任的仁愛鄉力行村極為傑出原住民老師卓惠美，因為居住的環境就在合歡山支脈的高山部落，常年雲霧繚繞，鮮活的部落印象，成為她創作的啟蒙。

卓惠美說，十年前因讀到〈老人的腳〉這首詩，動人的意境，讓她想起阿公，於是著手寫下並出版第一本〈阿公的大腳Ｙ〉，開始了繪本的創作旅程；先後創作了諸多繪本故事、電子FUN電子書及族語教材揷畫。

尤其在外地求學、生活的日子，心思意念不時飄向遠方的故鄉，對故鄉的思念、自我文化的追尋、反思，融合自身的經歷，透過故事、繪畫等熟悉的方式，緩慢編繪，成為生命的印記。

卓惠美並表示，此次展覽作品分為電子繪本書插畫及繪畫創作，而電子繪本書插畫是運用不同的媒材，表現故事的意涵，說的是親人、部落文化的所感所知；繪畫創作則用泰雅的文化，如編織的織紋、傳統生活器具簡化為幾何的圖形、賦予獨有的色彩紅、黑、白為創作的符碼與自我進行內在對話、省思，找到與傳統對話的頻率、節奏，在心中串起故事，才驚覺來自家鄉的故事原來那麼長。

卓惠美的「原來故事那麼長–電子書插畫及繪畫創作展」，展期自27日起至8月7日止，在埔里鎮田園藝廊展出，8月1日上午10時舉行開幕茶會，歡迎喜愛電子書插畫及繪畫創作的民眾，把握展，踴躍前往參觀。

(中時 )