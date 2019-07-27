中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽將把F1賽車帶到台北市街頭。(大漢行銷提供)

台灣賽車史即將寫下全新歷史！RED BULL與中華民國文化休閒運動協會預計明年3月從海外空運F1(一級方程式錦標賽)賽車來台，在台北市街頭進行史無前例的「2020 RED BULL RACING F1 SHOWRUN」。

過去RED BULL RACING F1 SHOWRUN曾行駛世界各地，即便當地沒有賽車場提供F1作為賽道，ASTON MARTIN RED BULL RACING仍前進全球城市，透過RED BULL F1 SHOWRUN形式，將F1這項風靡全球的極限運動賽事，帶到全球廣大賽車迷的面前。

過往民眾都只能藉由電視欣賞F1賽車，ASTON MARTIN RED BULL RACING將把F1獨有魅力帶來寶島，創下台灣史上首例！賽車迷終於能在自己家鄉，親眼見證時速飆破300公里的震撼時刻，中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽表示，民眾不用透過電視就能親眼看到F1賽車，實在相當難得。

在F1今年共21站賽事，其中5站選在亞洲，雖然台灣現今沒能引進F1賽事，對台灣許多嚮往F1的車迷來說，卻透過RED BULL與中華民國文化休閒運動協會明年所帶來的RED BULL RACING F1 SHOWRUN，將會在台灣賽車史上增添一筆成就，更是車迷近距離接觸F1賽車的絕佳機會。

史無前例的RED BULL RACING F1 SHOWRUN預計於明年3月現身北市街頭，帶給民眾近距離感官刺激，RED BULL與中華民國文化休閒運動協會將空運ASTON MARTIN RED BULL RACING賽車來台，透過F1賽車手一流技術，搭配維修團隊完美無缺的默契，打造獨一無二的極限速度盛會。

(中時電子報)