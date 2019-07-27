烏雲密布 網這張比索爾親臨更逼人 19:082019/07/27 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 網友在《爆廢公社》分享烏雲照。(翻攝自《爆廢公社》) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 午後對流雲系發展旺盛，連續數日的強降雨，讓許多人都臨成落湯雞，烏雲密佈的天空讓白天瞬間變白天，驚人的烏雲也常常壯觀的像是電影裡世界末日的場面，讓網友超有FU。 網友在《爆廢公社》分享烏雲照。(翻攝自《爆廢公社》) 有網友在《爆廢公社》分享一張烏雲照，烏雲強勢壓頂，彷彿末日降臨相當壯觀逼人，也讓人不禁為騎著腳踏車的阿北擔憂。原PO號召網友們「放出手機裡的烏雲照」也引起許多網友紛紛PO上自己拍下的烏雲照。 (中時電子報) #烏雲 #網友 #手機 #大雷雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 換機延長 全球手機出貨將減3.7％ 04:102019/07/23 財經要聞 北部午後大雷雨 彭啟明：最快這時間有颱風 08:402019/07/23 生活 治駝背瘦小腹 網曝6招最佳玩手機姿勢 16:202019/07/23 生活 鴨子爆走狂追鱷魚！目擊者全笑翻 20:402019/07/23 搜奇 首搭高通S855＋ ROG Phone II電競手機8／1正式上市 13:132019/07/24 科技 陸手機市場疲軟 寄託5G換機潮 04:092019/07/25 焦點新聞 5G手機商用化 明年出貨將超2億支 04:092019/07/25 焦點新聞 暑假帶兒出遊遇怪事 網友回復一查他驚呆 21:592019/07/25 社會 ROG Phone II評測跑分與相機篇 繼承ZF6實拍順手 13:032019/07/26 科技 「冷心低壓」來襲！氣象局：明午後雷雨會特別猛烈 21:122019/07/26 生活 社會熱門新聞 一人訂3500條私菸!最大咖貨主是他 網怒了 - 社會 台東香蕉園出現「小黑狗」 竟是台灣黑熊 - 社會 - 中時 離婚婦帶兩幼女輕生 1死兩傷 - 社會 - 中時 悲傷父親節 台中逆子石墩砸父致死 - 社會 - 中時 一家3口趕考搭小黃 民生東路高速遭撞 母不治女重傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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