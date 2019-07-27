午後對流雲系發展旺盛，連續數日的強降雨，讓許多人都臨成落湯雞，烏雲密佈的天空讓白天瞬間變白天，驚人的烏雲也常常壯觀的像是電影裡世界末日的場面，讓網友超有FU。

網友在《爆廢公社》分享烏雲照。(翻攝自《爆廢公社》)

有網友在《爆廢公社》分享一張烏雲照，烏雲強勢壓頂，彷彿末日降臨相當壯觀逼人，也讓人不禁為騎著腳踏車的阿北擔憂。原PO號召網友們「放出手機裡的烏雲照」也引起許多網友紛紛PO上自己拍下的烏雲照。

(中時電子報)