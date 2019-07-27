占地1800坪的紅不讓夜市25日盛大開幕，但爭議尚未停止。（巫靜婷翻攝）

民眾車輛占據住家門口要道，違停嚴重警方開出200多張罰單。（巫靜婷翻攝）

紅不讓夜市牌樓也遭縣府認定為違建需拆除。（巫靜婷攝）

夜市業者為了提供良好如廁環境，花費60萬元建置水泥廁所，卻被縣府認定為違建。（巫靜婷攝）

夜市開幕已過了2天，部分垃圾堆置於場內發酸發臭，外包廠商27日已派人清除。（巫靜婷攝）

苗栗縣頭份市新開幕的紅不讓夜市爭議不斷，日前被爆出尚未取得合法經營權即招商開幕，場內的水泥廁所又被縣府認定為違建需拆除，27日再被控訴夜市垃圾集中於場內2天了還未清除，臭味四溢有礙觀瞻引起縣議員曾玟學痛批，業者不僅違法，還一度扯謊「不做了」，林姓業者回應，一切均照法規申請，夜市管理不該充滿針對性。

25日開幕的紅不讓夜市位於頭份市自立街空地，該處鄰近學校及住宅區為頭份市公所公設預定地，目前為私人土地，依據《都市計畫法》規定，公所若於5年內無相關徵收計畫，土地得作為停車場、臨時攤販集中區等用途，但需事先向公所申請，林姓業者強調一切均按規定辦理，但是公所回應，申請案仍在審查中，業者逕行開幕不符合規定，將加以輔導。

縣議員曾玟學痛批「紅不讓」根本是違法夜市，不但申請程序沒走完，開幕當天因動線差導致周邊交通大亂，違停嚴重光是罰單就開了200多張，民眾闖入附近國小，吃完的垃圾隨手丟造成校園髒亂，加上噪音擾人，廁所及牌樓都是沒申請的違建，問題很多開幕前業者也都知悉，完全無視公所25日發出的「頭份市臨時攤販集中場設置管理要點」，依然照常開幕。

負面聲浪湧入，林姓業者強調一切依法辦理，他表示，苗栗縣府未訂定攤販自治條例，3月曾致電縣府工商處詢問，得到回應6月條例會出爐，等了數個月還是沒下文，向公所確認5年內無徵收計畫後，便向公所合法申請為攤販集中場所，針對為民眾違停，業者表示，原本就有設置600坪機車停車場，避免機車再違停又租下附近1000坪空地當停車場，若民眾素質良好應不至於再有違停產生。

林姓業者表示，夜市10點就關門，晚間都有派人監測分貝值均無超標，另外針對違建部分也都依法補照尚在審核中，夜市經營一直都以合法為目標，公所提出的管理要點也會秉照辦理，但還是盼望政府應一視同仁，同步檢討其他夜市合法性，而非充滿針對性。

工商處回應，夜市主管機關為鄉鎮市公所，縣府已初擬攤販自治條例草案，未來將明確訂定各業者申請時，需提送明確經營管理計畫，方便各公所依個案審核，細部內容仍在研議中。

(中時 )