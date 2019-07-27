中港慈裕宮53庄遶境是竹南地區早期重要宗教文化活動，每逢媽祖出巡宮廟前萬頭攢動。（竹南鎮公所提供）

1997年「戀戀中港」文化季曾重現當年遶境盛況，圖為隊伍於開幕式時經過竹南鎮公所前祈福。（竹南鎮公所提供）

遶境隊伍中的八家將陣頭。（竹南鎮公所提供）

500餘輛陣頭遶行街頭的盛況。（竹南鎮公所提供）

中港慈裕宮53庄遶境是竹南地區早期重要宗教文化活動，停辦數十年，最近僅在22年前「戀戀中港」文化季曾重現1次盛況，然而老一輩仍相當懷念當年榮景，竹南鎮公所肩負文化復興使命，與各宮廟研商敲定於8月31日、9月1日舉辦大遶境，主辦單位表示，雖然600個名額開放報名隨即秒殺，民眾仍可自主跟隨參與難得一見的盛事。

中港慈裕宮主委陳萬典回憶當年盛況，早期農漁業發達，民風純樸對於鬼神之事較敬重且虔誠信仰，慈裕宮為竹南地區最早的宗教信仰中心，每逢媽祖聖誕，附近53庄的庄民均會前來祭拜，請示媽祖神意後舉辦為期3天的大遶境，範圍涵蓋新竹香山、內湖、頭份土牛、蘆竹湳、造橋談文湖、後龍等地區，聲勢浩大。

陳萬典表示，每逢出巡挨家挨戶出來追隨，中餐時間到，遶境所至的庄頭負責準備餐食，每戶人家大展廚藝，一一端出炒米粉、油飯、肉粽等，菜色豐富只怕沒人吃，熱鬧融融的景象在現今工商發達的社會較少見，盼藉由鎮公所力量活絡文化盛事，慢慢恢復當年盛況，而這次遶境午食也將準備3000份米食與涼品供民眾享用。

鎮公所邀集慈裕宮、龍鳳宮、德勝宮、五穀宮等宮廟，還有對宗教事務熟稔之人士討論及勘察路線，考量今年籌辦的時間及經費，先規畫2天聯合遶境，分別以車隊、徒步方式進行，路線以竹南鎮內為主，內、外媽祖共同出巡，代表神明降臨人間巡視，有保境安民的作用，民政課表示，將視今年辦理情況，再評估明年辦理方式。

(中時 )