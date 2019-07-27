王瞳和人夫馬俊麟爆出曖昧情，她跟交往8年的男友艾成也情淡分手，王瞳和艾成今晚以「87樂團」成員身分和團員何豪傑、樂咖、阿修羅現身龜山演出。演唱前王瞳和艾成在警察局的記者室受訪，兩人互動自然，不時大笑，王瞳還拿饅頭給艾成吃、拿環保吸管讓他喝飲料，互動跟情侶沒兩樣，艾成看到媒體大陣仗來訪，自嘲：「我們什麼咖啊？」一開場，兩人被問仍是男女朋友嗎？他倆互看：「是啊！」艾成更說：「我愛一個人就會愛到底。」

受訪前兩人一起低頭禱告，氣氛歡樂，完全看不出「情變」，艾成開玩笑說：「唱片公司常問我，如果麥克風和王瞳掉進海裡先救哪個？我通常都要想一下！」身邊王瞳嬌嗔：「麥克風可以買新的，我只有一個耶。」拍合照時，王瞳和艾成拒絕「喇舌」要求，只有前後交疊擁抱，他們因為信仰基督，堅守必須「無性生活」，艾成終於承認「當然是會難過，但可以去寫歌啊、運動啊、練嗓子，心思放在創作上，可轉移的，是還是會有小難過啦，不要說我像聖人」，王瞳笑說「太滿了，會難過」，艾成搞笑接口：「如果有一天真的結婚，應該會覺得那天像天堂一樣。」講完做出吸口水很享受動作，王瞳笑罵：「下流！」

問王瞳有話對馬俊麟老婆敏婷說嗎？ 她正色說：「敏婷很辛苦，希望她可以開心一點點，那天我聽馬俊麟說他們有去參加教會小組，夫妻要有共同信仰，有時公說公有理婆說婆有理，不如讓真理去說，衝突會少一點 。她一次又生兩個孩子，真的蠻辛苦的，也像佩華姊說的，當演員另一半，彼此要各退一步。」然後她轉頭要艾成分享他之前說過的「橡皮筋」理論，要各自放鬆一點，艾成下結論說：「要不然劉德華和朱麗倩怎麼可能在一起？」王瞳妙回：「會不會以前沒有FB的關係？」意指沒有爆料管道。

(中時 )