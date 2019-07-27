2019年中職明星賽27日開打，今年退休的彭政閔與陳江和都是最後一次參賽，中職特地設置「挺恰席」吸引不少恰粉進場支持，而彭政閔代表明星隊出賽，第7局敲出2分炮向進場的球迷致意，此為彭政閔生涯明星賽第2支壘打，同時累積14分打點刷新明星賽紀錄。

彭政閔為明星隊先發第四棒，前3打席都出局，7局上半面對中華隊後援投手劉軒答，敲出中外野方向2分炮，將比數追至5比7。此為彭政閔生涯繼2004年後，第2次在明星賽開轟。在退休的最後一次明星賽，彭政閔用球棒向喜愛他的球迷說再見，而全場8623位進場球迷也歡呼大喊「彭政閔、彭政閔！」。

彭政閔生涯連續第19年入選明星賽、連續15年當選人氣王，為中華職棒紀錄，除此之外打席、打數、得分、二壘安打也是紀錄保持人。彭政閔本季僅敲出1轟，生涯累計191支全壘打，今日面對劉軒答敲出2分炮，明星賽累計14分打點超越林仲秋的13分打點紀錄，創下新的「恰恰障礙」。

(中時電子報)