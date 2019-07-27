張信哲推出新歌〈沒資格難過〉同為林育賢導演電影《跳舞吧！大象》片尾曲， 張信哲在該片中客串演出，儼然成為電影中的彩蛋，因此〈沒資格難過〉MV導演陳映之，把MV劇情設計成電影男主角的前傳故事，也邀男主角艾倫一同拍攝MV。

艾倫是張信哲的忠實粉絲，為偶像獻出他從影以來的首次MV演出，艾倫表示很緊張，有場戲是張信哲拍他肩膀，他轉身望張信哲一眼，艾倫說：「但那一眼我腦袋全是空白的，我就是看到一個偶像站著我面前發光。」讓張信哲打趣回：「那時我應該對你做鬼臉才對。」

張信哲談到MV採時光交錯手法，由一開始在夜晚的麵店與艾倫相遇，再偶遇歡聚後，各自回到自己的空間，想起青春未實現的夢想而遺憾，當艾倫和女主角一起練舞，張信哲則是飾演「Sky」為他們彈琴伴奏。

張信哲提到在定調此曲時，以艾倫作為出發點，「但喜劇不一定要配很活潑、歡快的歌，當你用比較收斂、內在的東西，反而能激發、感受到歡笑背後讓大家想的東西」，十分用心。

此外，張信哲向來熱心公益，他日前與羅志祥、黃渤、張藝興、華晨宇、迪麗熱巴等人一同參加大陸東方衛視「極限挑戰」公益演唱會，於28日在東方衛視播出。

張信哲（左）拍攝新歌〈沒資格難過〉MV。（潮水音樂提供）

張信哲（左）拍攝新歌〈沒資格難過〉MV。（潮水音樂提供）

(中時 )