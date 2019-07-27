慈濟彰化靜思堂舉辦七月吉祥月祈福，號召蔬食愛地球。（吳敏菁攝）

慈濟彰化靜思堂舉辦七月吉祥月祈福，花壇關懷據點長照班歌舞運動暖身開場。（吳敏菁攝）

慈濟彰化靜思堂舉辦七月吉祥月祈福。（吳敏菁攝）

農曆七月俗稱鬼月，加上地球暖化，造成大自然生物死亡，慈濟基金會今在彰化靜思堂和各地環保站及各社區陸續舉辦七月吉祥月祈福，響應蔬食救地球，用愛招吉祥、以善破千災。

彰化靜思堂吉祥月由社區花壇關懷據點長照班歌舞運動暖身開場，志工們用歌仔戲招吉祥祈福會有禮懺拜願。慈濟志工扮演青蛇與白蛇素貞用青菜蔬果護生歌仔戲舞台劇演出，吸引近550人參與。

慈濟陳忠厚分享回首921，莫忘走過傷痛的大地，放眼天下世界災難頻傳、期許人人要戒慎虔誠，引領佛前祈願護生，共聚善念愛的心波。

「我的心很苦，捨不得、放不下心愛的女兒。」家住花壇的林素紅18歲愛女往生後，臉上笑容也跟著女兒遠去，求菩薩將愛女帶在身邊修行，女兒生前最喜歡做志工助人，她說腦中思緒千迴百轉，加入當志工，參加祈福會，期望佛菩薩聽到她的心聲。

證嚴法師開示「普度」真義在眾生最坎坷、最苦難時候，及時幫助他，呼籲轉迷信為智信，放下怖畏恐懼，改變鋪張浪費且汙染祭拜，將孝親與救拔苦難的慈悲心念，化為具體的善行。真正「普度」，要發大心、立大願，普遍愛一切眾生。與其為求平安而殺生，不如虔誠齋戒以護生，用愛招吉祥，以善破千災，邀社會大眾響應蔬食111，每一人、每一天、每一餐，做個地球好公民，一起蔬食減碳。

(中時 )