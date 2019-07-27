台中市北屯區一棟住宅大樓，27日下午4點40分驚傳離婚婦人帶著兩名女兒輕生的人倫悲劇，消防救護人員獲報到場，發現11歲小女兒已明顯死亡，而43歲林姓婦人和13歲大女兒還有意識，經送醫急救，倆人暫無生命危險；警方也已介入調查要釐清案情。

台中市消防局27日下午約4時40分獲報，台中市北屯一社區大樓發生母攜女輕生悲劇，救護人員到場，發現屋內有1名婦人及2名女兒，小女兒已有屍斑，明顯死亡，婦人及13歲大女兒意識清楚，但頸部有勒痕，消防局緊急派遣救護車，將母親及大女兒送往慈濟醫院急救。

據悉林婦和先生已離異，她獨自撫養13歲、11歲女兒，林婦疑似有重度憂鬱症，領有重大傷病卡，其小女兒有先天性腦部疾病，26日林婦前夫接獲大女兒求救電話，才緊急報警救人。

警消到場發現林婦留有一封遺書，其小女兒已出現屍斑明顯死亡，而林婦和其13歲大女兒意識清楚，經送往台中慈濟醫院救治，急診醫師表示，母女2人到院時生命跡象穩定，但女兒有嗜睡狀況，2人脖子上等有勒痕，眼睛、臉都充血，母親有強烈輕生意念，已經會診身心科醫師安排住院及其他事宜。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )