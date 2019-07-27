什麼是「超買」？什麼是「走私」，海關說了算！台大政治系講座教授蘇宏達表示，去年他買免稅酒入關申報，與海關人員有一番對話，當時海關人員清楚告知，超買與走私的差異，簡而言之，走私就是偷帶入法律所不允許的額度或物品，因此他批走私不是『超買』，蔡總統說謊！

國安特勤私菸案，蔡英文總統第一時間稱這是超買問題，後來被罵翻才在今天改口說是違法私菸，但所謂超買的說法已成為民眾茶餘飯後的消遣話題。

台大教授蘇宏達今在臉書上貼文，分享他購買免稅酒入關申報的經驗。去年10月他到法國波爾多開會，當地剛好舉辦紅酒特賣會，物美價廉，他就買了四瓶各1.5公升的大瓶波爾多紅酒，合計剛好六公升回台。因為，他記得，1公升的酒免稅，另外5公升可以報關打税進口。

蘇宏達說，在桃園機場提取行李要通過海關的時候，他走到紅線申報。下面即是他與海關的對話。

海關：「先生，你『超買』了。」

蘇宏達：「不是1公升免稅，5公升申報嗎？」

海關：「不是，是每人可攜帶最多5公升的酒類入境，其中1公升免稅，另外4公升必須依法申報繳稅。所以你只能申報三瓶各1.5公升的大瓶紅酒，合計4.5公升。」

蘇宏達：「那麼第四瓶怎麼辦？沒收嗎?」

海關：「『超買』的部分，你可以依法申報完稅後，寄放在我們這裡，叫做『存關』。今天起算兩個月之內，你再次入境時，就可以前來提取。」

蘇宏達:「那兩個月內，我不再出國呢？」

海關：「那就沒收丶銷毁。」

蘇宏達：「這不是走私？」

海關：「當然不是。走私是沒有依法申報，偷偷帶進來法律所不允許的額度或物品。你這叫『超買』，只要依法申報繳稅並在額度之內，下次可以領取。」

從對話中可以得知，超買和走私的定義截然不同，所以蘇宏達最後下結論，「蔡總統，走私不是『超買』，你說謊。」

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(中時電子報)