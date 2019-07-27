國安局私菸風暴延燒，交通部長林佳龍今早直指私菸案就法律層面而言就是走私案，有錯認錯，是社會期待的態度。蔡英文總統下午則開記者會則改口稱「違法私菸案件」，並對此表達歉意。前民進黨立委林濁水直言，藍綠為私菸案殺紅了眼，「這個國家真可怕」！

林濁水在臉書指出，法律上，清楚的涉及走私、貪污，卻輕描淡寫成過關攜帶超量；另一方面雖屬違法，但是畢竟用了50個人頭，參加團購的恐怕多到幾百人，而幾百人總額貪了幾百萬卻被當作巨貪，甚至被強盜集團般追殺。還有一方說當朝惡行；另一方說是前朝陋習，就這樣各執一端殺紅了眼。這個國家真是可怕！

網友回應說：「今天這事若發生在國民黨，我相信包含立委、議員都會叫總統下台負責，果然換了位置，也只是在比較誰比較差而已，台灣人民若超買，這事實又是如何？顏色判定了一切！人民是活該被詐騙嗎？」、「若是馬英九執政發生這個事兒，當天沒道歉，我看當晚大腸花應該就會把華航燒了吧？」

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(中時電子報)