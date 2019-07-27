台中市政府與台灣鈺豐高爾夫協會合辦關懷社會系列講座，27日邀請宏碁集團創辦人施振榮主講「從王道談創新矽島及矽文明」，分享台灣下一波發展方向與產業轉型議題；副市長楊瓊瓔也到場致意，除感謝施創辦人退休後仍服務社會，關心年輕下一代外，也肯定台灣鈺豐高爾夫協會的付出，讓台灣變得更好。

市府與台灣鈺豐高爾夫協會自102年起合辦關懷社會系列講座，每年皆邀請各界賢達人士演講，議題涵蓋教育、運動、文創與環保，年年座無虛席，深獲市民迴響。今日講座現場也由灣聲樂團演奏音樂，氣氛良好。

楊瓊瓔感謝台灣鈺豐高爾夫協會長期以來對社會的關懷，帶給市民相當大的正面影響力，並增強社會責任感；同時也感佩施創辦人退休後，仍積極投入社會服務，目前他擔任灣聲樂團後援會會長，持續關注台灣未來發展。

楊瓊瓔也肯定「灣聲樂團」集合台灣年輕音樂家，藉由美妙音符感動現場每個人，讓台灣的未來更美好。

(中時 )