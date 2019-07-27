章家瑄（左起）、新娘父親與老公施柏全開心合照。（盧禕祺攝）

章家瑄與製片老公施柏全27日晚間在台北晶華酒店席開32桌，章家瑄一身純白洋裝，渾圓美乳超吸睛，她洋溢幸福笑容表示，「我們先公證，今天才有當人妻的感覺。」施柏全則補充，「籌備婚宴過程，我忙工作，老婆比較辛苦，她說什麼我都說好。」

章家瑄透露，女兒小嘟嘟出生8個多月，目前還在喂母乳，上圍特別豐滿，施柏全開玩笑，「她剛剛說穿Nubra不舒服，所以拿掉，等等會消失10分鐘去擠奶。」她與施柏全就讀同高中，當時神經像電線桿那麼粗的她，絲毫不知道老公暗戀她，直到前年兩人重逢，她才知道對方從高中就喜歡自己，施柏全在一旁笑喊，「我是她霸凌的對象。」

談到極道岳父的婚前叮嚀，施柏全表示，岳父日常生活間，就用自身言行體現對女兒的愛，他看在眼裡記在心裡，因此岳父只對他說了三字「謝謝你」。至於蜜月地點，章家瑄笑說：「因為女兒還要喝奶，所以之後會帶著她一起蜜月，去哪裡都可以，重點是我們3個在一起。」在記者逼問下，她坦言想去歐洲。

章家瑄（右）想到亡母忍不住落淚。（盧禕祺攝）

婚宴現場眾星雲集，包含趙傳、高慧君、王俐人、張洛君、狄志杰、陳立芹、陳珮騏以及彭曉彤都到場祝福，章家瑄3套婚紗共計超過100萬，由同門師姊依依、佩佩婚紗品牌wedding21贊助，喜餅則由天鵝脖子街提供，婚禮顧問為婚禮人wedding people，平面紀錄是三宇影像，花藝佈置則為tiger wedding、Memopresso wedding。

(中時 )