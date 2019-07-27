地主中華隊力克中國好手，拿下金牌殊榮。（陳世宗翻攝）

2019亞洲身障桌球錦標賽27日晚上圓滿落幕，地主中華隊共獲1金2銀3銅，成績優異。（陳世宗翻攝）

2019亞洲身障桌球錦標賽27日晚上圓滿落幕，地主中華隊共獲1金2銀3銅，成績優異；其中女子團體第10級比賽，來自台中的中華隊選手林姿妤及田曉雯力拼大會第一種子中國隊的范蕾、趙小靜，雙方實力相當，最終比數11比9，中華隊奪下首面金牌，朝2020東京帕拉林運動會邁進。

運動局長李昱叡說，市府持續推動身障體育發展，並協助國內身障選手積極參與國際體育賽事，經過多天比賽，每位選手均發揮精湛球技，力拼獎牌，令人印象深刻，感謝每位球員與教練的付出與努力。

國際桌球總會(ITTF)帕拉桌球經理Pablo Perez指出，很感謝大會用心籌辦賽事，提供舒適的住宿環境與美食，讓許多選手在球場上盡情發揮實力。台中身障者體育會理事長陳清龍感謝所有幕後辛苦的籌辦團隊和工作人員，讓這次比賽圓滿順利完成。

運動局強調，這次中華隊卯足全力，力拼佳績，除女子團體賽奪下金牌，男子團體第5級、第8級與第10級比賽，中華隊也分別爭取到3面銅牌；個人賽中，選手程銘志與田曉雯也不負眾望，分別拿下銀牌佳績，共獲1金2銀3銅，為國爭光。

(中時 )