天空步道光雕鵲橋，彰化縣長王惠美和彰化市長林世賢等一起點燈。（吳敏菁攝）

天空步道妝點LED燈飾，在八卦山宛如搭起一道光雕銀河，引領走進光輝裡，找到愛情。（吳敏菁攝）

天空步道妝點LED燈飾，在八卦山宛如搭起一道光雕銀河，27日正式點燈，儘管下雨，還是吸引不少人撐傘來體驗。（吳敏菁攝）

「浪漫的愛情故事就從灰姑娘的玻璃鞋踏上銀河，找到最閃亮、最雋永的愛情」八卦山天空步道，每一段都有個特色。（吳敏菁翻攝）

八卦山長達１公里的天空步道以LED燈裝飾，成了史上最幸福的光雕鵲橋，連日來引起驚豔連連，入夜後遊人如織，「彰化也有大亮點了」，27日125對未婚聯誼活動登場，和民眾們一起走鵲橋，晚上7點20分正式點燈，盡管下起大雨，仍不減興致，撐起了一片壯觀的傘花，遊客笑說，或許是幸福的美景感動得織女掉淚了。

今天天空步道搭鵲橋，大佛九龍池音樂費浪漫開唱，受到對流雲系影響，傍晚後下起大雷雨，但還是聚集成人龍，一起見證盛會，彰化市立國樂團演奏玉也演奏雨夜花，樂音悠揚天際，彰化市長引領未婚情侶走鵲橋，直稱「傘海人海還有燈海，交織最美麗的相遇」。

「浪漫的愛情故事就從灰姑娘的玻璃鞋踏上銀河，找到最閃亮、最雋永的愛情」八卦山天空步道，每一段都有個特色，有竹燈、心燈等、7個入口也各以童話故事來串聯，萬千燈海入夜美得如夢似幻，市長林世賢說活動目的就是要把八卦山打造成愛情的聖山。

今天晚上正式點燈，嘉賓雲集，縣長王惠美說，八卦山一直是彰化人心中的聖山，讓八卦山再現風華是公部門的使命，光雕鵲橋光輝將延續到8月底，市公所的未婚男女聯誼活動打頭陣，緊接著8月24、25日於參佛道及九龍池廣場等區域，舉辦「2019卦山親子嘉年華」活動，白天到晚上，有夏日童樂會、有30公尺長划水道、文創市集、觀光特色市集、街頭藝人表演及卦山集章趣，吸引到彰化深度旅遊。

市長林世賢說，今天非常感動，找回了彰化人幸福感、光榮感，萬千燈光點亮百萬彰化人得希望，八卦山守護彰化人，透過集思廣益，可以更有活力、更有故事，吸引人們來共創幸福。

(中時 )