王瞳情牽艾成8年多，近日卻傳出兩人關係退回「教會家人」，還鬧出王瞳介入已婚男星馬俊麟家庭疑雲。今(27日)王瞳和艾成攜手現身，否認情變，王瞳也一一回答關於她和馬俊麟的傳聞，其中傳出他倆曾在電視台浴室共浴，王瞳喊冤根本是子虛烏有，但她也知道是誰大嘴巴亂說話，「因為現場只有她（某女星）」。

王瞳今和艾成與樂團到桃園表演，針對她和馬俊麟的八卦和馬俊麟太太的發文，王瞳都來者不拒親自回應。據《ETtoday星光雲》報導，馬妻發文暗指「三人共吃一便當」，王瞳否認曾和馬俊麟夫妻坐下來談判，「便當說」指的也不是她，王童無奈說：「可能我目標太大，大家自然而然想到我」。

至於讓馬妻大爆炸的那張雙腳交疊，在手上寫著「死也要在一起」的照片，王瞳解釋當時是在拍戲，馬俊麟演的角色快死了，他希望自己能託夢給王瞳的角色，宣示兩人在劇裡的愛情，馬俊麟才會用左手在右手寫這些字，王瞳更澄清四腳獸的傳聞是假的，兩人之間真的沒曖昧，馬俊麟的太太先前還曾傳訊感謝王瞳在工作上照顧她老公，未料事情演變至今，令王瞳也十分傻眼。

(中時電子報)