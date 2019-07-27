首次跨足編劇《灼人秘密》電影、獲邀坎城影展大受好評的才女吳可熙，今日受邀擔任雲林縣的「閱讀大使」，她分享：「閱讀就如演戲，讓人擁有不只一個人生。微册角落是一個很有創意、很接地氣的閱讀推廣方式，一本萬力的圖書募集更是一種知識環保的公益閱讀行動，希望能夠透過個人微薄的力量，喚起國人對閱讀的重視，歡迎大家一起響應捐贈『一本萬力』圖書，把家裡閒置的圖書送給更有需要的人與角落，讓每個人可以有能力，選擇自己想要的人生。」

為了響應雲林微冊角落的「一本萬力」的活動，吳可熙特別攜帶一本《小王子》捐贈給微冊角落的店家，她感性的表示：「這本小王子是12年前初次演出舞台劇時，表演老師送給我這本書，也藉由小王的角色中提醒自己在演出的生涯都要不忘初心與保持純真，而且書籍給心靈上的成長幫助是非常大的！我也將小王子這段表演的經歷寫進這次《灼人秘密》這個電影裡面。」現場也大聲地呼籲，希望大家也可以把家裡的書籍分享給出來，讓雲林每一個角落以及偏鄉資源不足的地方，都可以把書本還有知識分享給需要的人。

另外，主辦單位還分別於斗六、虎尾、北港、麥寮、口湖規劃5條微册小旅行，安排不同主題路線的體驗，參訪微册角落店家、地方文化館舍、特色社區等，體驗歷史建築、宗教民俗、濕地藝術、老街小吃等雲林特有風情的閱讀小旅行。讓更多來到地方旅行的消費者，透過小旅行認識每一個微冊店家的品牌與微册主張，用閱讀認識每一個地方的在地人情味，也讓雲林人的自信透過實地走讀，被閱讀、被珍惜。

吳可熙參觀雲林縣「2019微册深呼吸」特展。

(中時 )