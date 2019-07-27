中職明星賽首創以明星隊對戰中華隊概念，先發陣容豪華宛如「新舊中華隊」對決，27日首場對抗內容精彩，包含彭政閔在內兩隊狂敲7支全壘打，蘇智傑也包辦2轟，「業餘王牌」吳昇峰首次登上明星賽舞台表現亮眼，雙方你來我往最終以8比8握手言和，由彭政閔獲得單場MVP。

明星隊與中華隊分別由潘威倫與江辰晏扛下先發投手，陳江和退休後仍獲選參加明星賽，扛起明星隊首棒，可惜擊出滾地球打向好友王勝偉守備範圍出局。首局明星隊靠林智勝安打先馳得點，2局下半中華隊林泓育不甘示弱，立刻以陽春炮將比數追平。

4局上半吳昇峰首次亮相，僅花7球就讓明星隊張志豪、林哲瑄、戴培峰3人出局；4局下半中華隊靠朱育賢的2分炮將比分超前成3比1，第5局吳昇峰續投，遭林祖傑與王正棠連敲2支二壘安打失1分，不過回穩後連抓3個出局數，並成功達成和彭政閔「男子漢對決」的願望，退場後彭政閔還特地走向吳昇峰擊掌，並摸摸吳昇峰的頭表示鼓勵，吳昇峰更在第6局連飆3次三振，拿下中繼成功。

6局下半中華隊林祐樂與蘇智傑背靠背開轟，將比分拉開至7比2領先明星隊，不過「老中華隊」班底組成的明星隊可不是好惹的，7局上半王正棠、陳鏞基安打，明星隊靠傳球失誤攻下第4分，接下來彭政閔在全場歡呼聲下敲出2分炮，為他生涯明星賽第2轟，累積14分打點刷新明星賽紀錄，並將比分追至5比7。

8局上半明星隊繼續進攻，陳品捷陽春炮將比分追至僅1分差，戴培峰、王正棠、陳鏞基接連安打攻下追平分，胡金龍敲出右外野安打將比分超前成8比7。8局下半蘇智傑單場雙響炮，比分8平。最終兩隊就以8比8握手言和，MVP為敲出2分炮的彭政閔獲得。

(中時電子報)