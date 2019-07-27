台視主播陳家頤和採訪中心副主任王李中彥交往8年，27日在台北君悅酒店舉行婚宴，席開40桌。陳家頤身穿深V純白婚紗，大方展現性感美乳，王李中彥甜蜜地說：「第一次看到老婆穿婚紗的樣子，下午彩排時，看著她走進來非常悸動，美到我無法呼吸。」

陳家頤與王李中彥將婚禮比照金鐘規格籌備，陳家頤坦言自己相當緊張，婚宴前一晚甚至吃了安眠藥才有辦法睡著，但睡不到4小時，一早隨即起床化妝。至於外界最關心的生子進度，陳家頤與王李中彥非常有默契地說：「隨緣。」但如果孩子來報到，希望可以是男生，兩人計畫到倫敦度蜜月，目前時間未定。

陳家頤（左）和老公王李中彥甜蜜一吻。（台視提供）

陳家頤透露婚宴藏了很多彩蛋，會讓賓客覺得很溫馨，她笑說：「連飯店人員都說，辦過這麼多場的婚宴，沒有看過這樣的安排，新娘二進時直接在紅毯連線。」值得一提的是，她在同天早上的文定儀式，特地穿了媽媽35年前結婚時的旗袍，還因為尺寸太大，特地找老師傅修改，她笑說：「很多師傅看到古董旗袍，很怕弄壞，完全不敢改，我找了非常久，才找到一個願意修改的老師傅。」

(中時 )