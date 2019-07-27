華航也有團購名單 北檢澄清與事實不符 20:502019/07/27 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北檢。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 檢調偵辦國安局私菸案，媒體報導「華航也有團購名單」，台北地檢署晚間發出新聞稿正式澄清，報導內容與北檢相關案件卷內證據資料未盡相符，內容與北無關，且與事實有所出入，同時事前未曾向北檢進行查證。 北檢同時表示，私菸案仍在積極清查相關事證中，請外界勿做無謂揣測，特此澄清。 國安局私菸案，某媒體報導華航也有團購名單，空姐外交官急問『快被查到怎麼辦』，由於報導內容與事實不符，北檢發出新聞稿澄清。 (中時 ) #北檢 #報導 #私菸 #內容 #事實 也許您會感興趣 推薦閱讀 走私菸是「長官交辦」 他曝幕後藏鏡人 09:312019/07/25 生活 私菸案調查局長呂文忠知情 指示截流式搜索 07:262019/07/27 社會 華航私菸案 羅雅美、邱彰信兩副總調職 04:102019/07/27 財經要聞 關務署打臉 私菸案就是走私 04:102019/07/27 政治要聞 反中牌菸奄一息 04:102019/07/27 時論廣場 私菸案連環爆 網民：你絕對不會知道的兩件事 04:412019/07/27 政治 一人訂3500條私菸!最大咖貨主是他 網怒了 07:412019/07/27 社會 男帶刀闖北檢 遭裁罰2000元 07:462019/07/27 社會 調查局喻私菸屠龍 他曝目標明顯 12:392019/07/27 政治 「走私」打臉總統府？交通部急澄清 13:342019/07/27 生活 社會熱門新聞 一人訂3500條私菸!最大咖貨主是他 網怒了 - 社會 悲傷父親節 台中逆子石墩砸父致死 - 社會 - 中時 台東香蕉園出現「小黑狗」 竟是台灣黑熊 - 社會 - 中時 女友最近一直要他不要戴 網合理疑原因是... - 社會 離婚婦帶兩幼女輕生 1死兩傷 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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