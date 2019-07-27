檢調偵辦國安局私菸案，媒體報導「華航也有團購名單」，台北地檢署晚間發出新聞稿正式澄清，報導內容與北檢相關案件卷內證據資料未盡相符，內容與北無關，且與事實有所出入，同時事前未曾向北檢進行查證。

北檢同時表示，私菸案仍在積極清查相關事證中，請外界勿做無謂揣測，特此澄清。

國安局私菸案，某媒體報導華航也有團購名單，空姐外交官急問『快被查到怎麼辦』，由於報導內容與事實不符，北檢發出新聞稿澄清。

(中時 )