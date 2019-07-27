花蓮地震 規模3.7震度4級 22:162019/07/27 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮今晚發生一起規模3.7的有感地震，最大震度4級。（圖／取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮今（27）日地牛翻身！晚間8時23分發生芮氏規模3.7的有感地震，震央在花蓮縣政府北方22.7公里處，即秀林鄉，深度17公里。最大震度是花蓮縣西寶、宜蘭縣武塔，均為4級；而花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山、台中市梨山同為2級，這起地震屬於小區域有感地震。 (中時 ) #地震 #花蓮縣 #有感地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮防意外 砂婆礑溪設置救生圈 17:342019/07/23 社會 花蓮秀林砂婆礑溪才裝救生圈 隨後就發生意外 18:062019/07/23 社會 震守家園主題展 秀五大亮點 04:102019/07/25 證券．權證 花蓮危老屋重建 徐榛蔚允加快腳步 04:102019/07/25 地方新聞 雲南怒江州迪麻洛村發生土石流 2死1失蹤 14:442019/07/26 兩岸 宜蘭近海地震 規模4.6 震度2級 15:362019/07/26 生活 宜蘭近海規模4.6地震 氣象局：隱末帶震動引起 15:282019/07/26 生活 玉管處轄區原住民學生獎學金 8月1日起受理申 21:502019/07/26 生活 菲律賓連2地震 至少8死60傷 10:122019/07/27 國際 生活熱門新聞 桃機海關這樣說… 台大教授：這才是真正的「超買」 - 生活 香菸是超買還走私？女醫挺蔡一句話突破盲腸 - 生活 颱風最快今生成！吳德榮：這4天全台恐劇烈天氣 - 生活 羅雅美寄生華航11年 四級跳升官際遇太驚人 - 生活 28歲勇敢變性 名主持人金星：這是掙來的禮物 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。