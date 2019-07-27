花蓮今（27）日地牛翻身！晚間8時23分發生芮氏規模3.7的有感地震，震央在花蓮縣政府北方22.7公里處，即秀林鄉，深度17公里。最大震度是花蓮縣西寶、宜蘭縣武塔，均為4級；而花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山、台中市梨山同為2級，這起地震屬於小區域有感地震。

(中時 )