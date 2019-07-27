警方晚上7時開始從多個方面從西向東作出清場行動，驅散示威者向元朗西鐵站方向離開，元朗的示威者明顯較7時之前減少。至晚上8時，仍有約二三百人在元朗站附近聚集。

香港頭條日報報導，防暴警察及速龍小隊晚上7時開始，在朗業街推進，警方舉起藍旗警告，表示這個集會或遊行屬違法，要求示威者即刻散去，否則使用武力。警方與示威者傍晚在麗新元朗中心繼續對峙，有示威者用綠色激光筆射向警員，警方就警告示威者不要用激光射向他們。

西邊圍村外的示威者往元朗西鐵站方向後退；同一時間，元朗大馬路大批防暴警察增援，晚上再次發射催淚彈，防線一直向元朗站方向推進，示威者則慢慢後退。至晚上8時，示威者仍然留守元朗西鐵站附近，數百人在朗日路及朗業街對峙。另外，有示威者就在東頭村與防暴警員對峙，而一輛泊在南邊圍的私家車被人毀壞，打爛車窗，後座座位上留有籐條。

(中時 )