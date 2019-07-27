強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的訴訟官司近日又有新進展。強尼戴普再提出遭家暴的新證據，外媒流出一張他躺在擔架送醫的照片，看來傷勢嚴重相當驚悚。

強尼戴普方面稱，2015年在澳大利亞，安珀赫德得知強尼戴普與律師要她簽署離婚同意書時，情緒失控用酒瓶扔向強尼戴普，導致他手指割傷斷裂，共動了3次手術才救回來，還以香煙燙傷他的右臉頰。強尼戴普的律師表示：「我們還有更多安珀赫德對戴普先生家暴的證據，他是關係中真正的受害者。#metoo運動也關心男性受害者嗎？」

外媒流出強尼戴普躺擔架送醫的照片，傷勢頗為嚴重。（翻攝自網路）

此言論當然遭女方否認，律師反駁這些指控：「這張照片沒有任何證據，除了強尼戴普絕望地拋出古怪的指控，希望轉移他對安珀赫德身心靈虐待這一事實。」兩人2015年相戀結婚，隔年婚姻生變，雙方以700萬美金（約2.1億元台幣）和解，但因女方指強尼戴普家暴，強尼戴普反控告女方妨害名譽，求償5000萬美金（約15.4億台幣）。

(中時 )