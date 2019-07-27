金星7月曾來台灣，到高雄參加資深藝人甄珍（右）的新書發表會。（圖片來源/取自金星微博）

即將滿52歲的中國大陸名主持人金星，前半生是學習芭蕾舞的男孩、是拿著獎學金到紐約進修的文化精英。28歲之後她從女人、太太，一路蛻變成了媽媽，她說變性是生命給她的禮物，但這個禮物，全靠自己爭取得來。

金星有好幾句名言，或許你看過這一句：「當別人想用唾沫星子把你淹死的時候，甭理他，繼續往山上走。」

就像網路上成堆的「馬雲說」，「金星說」也被瘋狂轉載分享，但數量一多也難辨真假，只能印證金星的發言舉足輕重，是很多人都會用來自我激勵的心靈雞湯。

她的節目總有別出心裁的開場，穿著一身旗袍、偶爾翩然起舞。她是少數個人魅力和來賓不相上下的主持人，觀眾愛看周迅、劉嘉玲、林依晨這些大明星在她面前卸下心防，但更愛金星本身的痛快爽利、一針見血。

「女人的性感不是擺在桌面上的，是讓男人追著屁股跑的，如果你放在桌面上，那是豬肉，不是性感。」

這是她過去擔任舞蹈評審，對參賽者毫不留情的評論。話說得有足夠底氣，因為在成為主持人之前，她是9歲就開始學古典芭蕾的專業舞者。

金星說變性是生命的禮物，但這個禮物是她自己爭取來的。(圖片來源/取自金星微博）

6歲就想當女孩

金星1967年出生在中國瀋陽，9歲加入解放軍學習舞蹈，17歲就拿下全中國舞蹈大賽少年組第一名，之後靠著獎學金到紐約學習現代舞。她曾在自傳《半夢》中透露，在紐約除了每天練舞，還當過保姆、在餐館洗盤子，當時只有20歲。

也就是在美國這段期間，讓她覺得該做自己了。

「我6歲就清楚知道，自己想當女孩。」

金星2017年、2018年都以文化界重要人士身分參與瑞士沃斯論壇，侃侃而談這段變性經歷。

我爸親自幫我變更身分證性別

「28歲，我覺得已經可以對自己完全負責任了，我在北京做了變性手術。」金星在國外頻頻拿獎，1994年回到中國，1999年就創立中國第一個私人舞蹈團—上海金星舞蹈團。事業成功，她覺得有能力離開父母的羽翼，過自己想過的生活。

「有一天我和我媽說，我想要變成女人，我媽並沒有非常驚訝，她只說，你確定嗎？我說我確定，然後她只說，不管你是男是女，永遠都是我的孩子，我只希望你健康，而且要繼續跳舞，你跳舞太美了。」

「我本來很擔心我爸爸，他是一位非常傳統的軍人，我跟他說，你兒子要變成女孩了，我爸沉默了1分鐘，抽了1支菸，然後他看著我說，終於對了，恭喜你。」就連保守的軍人爸爸，都支持她的決定。「甚至是我爸幫我去公安局，更改身分證的性別，告訴他們，我的兒子現在是女孩了。」

變性手術差點廢了一條腿

這一切回憶起來雲淡風輕，其實變性手術的醫療疏失，差點廢了她的一條腿。

「那時候沮喪過一星期，要死要活跳樓自殺都想過，但後來我發現，挺公平挺合理的，因為你向生命，討了這麼一大份禮物。」

「如果你在這麼一個痛苦絕望的時候，還能站起來的話，你才有資格，承接生命給你的這份禮物。」

憑藉著毅力，三個月後再次站上舞台，站在台上向觀眾鞠躬的時候，她刻意向上一望，像是對上天喊話，她默念，「把那份禮物給我。」

金星28歲才變性，她說當女人，她還是20多歲的青春年華。(圖片來源/取自金星微博）

作為女人，我才20多歲

她在美期間曾和一位女性有過婚姻，純粹為了節省房租和取得綠卡而結合。這段她自認「玩笑式」的婚姻持續了10年，直到她變性後才好聚好散，正式離婚。

後來她和德國男友結婚，還領養了3個小孩，當年9歲就學舞的小男孩，已經蛻變為女兒、太太、媽媽，「我孩子去學校，同學會說，天啊你媽很有名，你知道嗎，她以前是個男的。我孩子會說，那又怎樣，關你什麼事呢？」

2011年開始主持節目，觀眾覺得她說話口無遮攔，從此被冠上「毒舌」封號，各種說她「身體出狀況」、「停止服藥不像女人」的傳言也不曾消停，她從不害怕正面迎戰網友、酸民，5月才在微博寫下：

「無聊和不幸的人啊，我原諒你們！如果是因為我幸福快樂的生活和健康發展的事業，使你們心生忌妒鬱悶而死的話，那就算你活該倒霉了！本宮娘娘概不負責！」

光看文字，都能想像她不疾不徐的口吻，她說變性之後是「再生」，所以做女人，她才20多歲。

「現在青春年少、風華正茂啊……哪個女人能跟我比啊。」這就是金星，再潑辣、強悍的語言，都要用最優雅的姿態，慢慢說。

★對更多50歲以上的熟齡身心靈議題有興趣，歡迎加入大人社團[email protected]>>http://bit.ly/2M5TbN6

★加入大人社團FB，更多精彩熟齡課程、講座及旅遊資訊不漏接>>http://bit.ly/2M7BFbg

延伸閱讀：

(中時電子報)