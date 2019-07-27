據新加坡聯合早報網27日報導，愛爾蘭總理瓦拉德卡說，若英國最終選擇無協議脫歐，愛爾蘭與由英國統治的北愛爾蘭是否會統一，或將成為一個問題。

此外，瓦拉德卡也警告，若英國選擇了硬脫歐，這可能削弱了蘇格蘭在英國的地位。

當瓦拉德卡在一場政治論壇上被問及，愛爾蘭政府是否有意為統一愛爾蘭做準備時，他回應說，目前沒有這個打算。因為這將會被北愛爾蘭的親英國派視為具挑釁性的行為。

不過，他也指出：「若真的硬脫歐，這些問題還是會產生的。……如果英國違反了北愛爾蘭多數人民的意願，將北愛爾蘭帶出歐盟，撤走他們的歐盟公民……，無論我們喜歡與否，這些問題還是會產生。我們必須要為此做好準備。」

面對英國脫歐歹戲拖棚，英國新任首相強森力主「硬脫歐」，即不論能否與歐盟達成協議，他堅持要在10月31日如期脫歐。

據新加坡聯合早報網報導，強森27日在曼徹斯特針對其國內政策發表演講時告訴歐盟，若要避免無協議脫歐，那愛爾蘭「備份安排」必須撤除。

「備份安排」旨在避免英國北愛爾蘭地區與愛爾蘭之間恢復「硬邊界」、即重新設置實體海關和邊防檢查設施，令一些英國人擔心北愛爾蘭可能從英國分離，因而成為阻礙英國國會下議院批准脫歐協議的一大因素。

當媒體問及強森，他希望改變的是否只有此備份安排時，強森說：「如果我們完全撤除這個備份安排，那我們就會有很大的進展。」

他說，他與歐盟領袖有著「很友好的關係」。

他指出：「英國政府不是要採取無意參與的態度，或等他人來找我們。我們會想方法解決這個問題，而且我們會以一個友好和合作的方式來解決。……但是若這個備份安排還存在著，我們就不能實現脫歐，因為這個備份安排將我們的國家分化。……我覺得，我們必須將其撤走，才能有進展。」

(中時 )