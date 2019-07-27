影》明星賽開轟拿MVP 彭政閔笑稱U40沒隊友

2019年中職明星賽27日於新莊棒球場開打，同時為人氣王球星「恰恰」彭政閔最後一年參賽，雖然前3打席都出局，不過彭政閔在第7局敲出2分炮，頓時讓全場球迷沸騰，此為他生涯明星賽第2轟，同時以14分打點刷新明星賽紀錄。賽後彭政閔感性表示能在和過去國際賽的隊友同隊奮戰，非常開心。

最後一年參加明星賽，不少球迷就是衝著這點進場看彭政閔，而恰恰也不負眾望，本季僅敲出1支全壘打，但在明星賽面對中華隊後援投手劉軒答，戲劇性敲出2分炮，並獲選為單場MVP。賽後彭政閔表示，還記得上次在明星賽開轟是2004年，謙虛說有很多球員表現比他好，包含蘇智傑敲出雙響炮，能拿到MVP都要感謝大家的支持。

今年是退休年，代表是最後一次參加明星賽，當彭政閔敲出全壘打時，全場8623名球迷不分支持哪隊都大聲歡呼「彭政閔、彭政閔！」而恰恰本人也感性的說，「每個球員打到一定成績退休後，都會想念過去場上奮鬥的感覺，非常感謝來到球場和電視機前的球迷為我加油。」

今年明星隊成員幾乎是2013年經典賽中華隊的老班底，彭政閔笑說在和陳江和聊天時，陳江和說他們是U35(35歲以下)隊，但他自己是U40所以沒有隊友，不過在退休年能再次和老隊友聚一起打球，是很開心的一件事。

(中時電子報)