新北市長侯友宜27日表揚今年度獲獎的57位模範父親時，坦言自己因工作關係，無法全心照顧好孩子，有愧父親的角色。侯友宜也稱讚每位獲獎父親，為家庭社會「撐起一片天」，並在獻上禮物同時，祝福每位模範父親「父親節快樂！」

今年的新北市模範父親表揚以「阿爸的時光列車」為主題，打造專屬爸爸們的「懷舊時光」體驗，包括與新北市玩具銀行合作，設計柑仔店體驗區，讓爸爸們重拾童心。「老郵筒－阿爸的情書區」則提供復古明信片，讓父親們寄出埋藏內心多年想對子女說的話。同時由子女們於「孝親堂」向爸爸親手奉茶，大聲說出對父親的愛。

57位獲獎的模範父親，在家人及29位區長和議員的陪伴下，欣賞台灣布袋戲第一代女演師江賜美所創辦的真快樂掌中劇團的特技表演。

其中平溪區模範父親林國和，今年70歲，曾在雙溪、十分國小擔任老師，與育有4名子女，他以「百善孝為先」做為教育子女的信念，被地方人士尊稱為「國和老師」，退休後積極推動平溪在地產業，為了守護天燈傳統與山林環境，他與交大學生合作研發環保天燈，還製作小型天燈並將義賣所得捐給創世基金會，造福無數植物人。

今年82歲的蘆洲區模範父親李添財，經歷日治到台灣光復後的年代，他40多歲時即投入蘆洲合義社，傳承北管音樂藝陣，從早期的車鼓陣、歌仔戲團，轉型為現今的蘆洲神將大拜拜，見證了蘆洲的傳統和發展，祖孫三代致力於保存推動蘆洲神將文化。

今年71歲的林口區的孫大成，大學就讀西班牙文系，畢業後又負笈到馬德里進修，1982年在國家外交情勢嚴峻下，歸國投入外交服務，曾奉派中南美洲阿根廷、智利等國，當時中南美洲建設尚待開發，生活條件不佳，但他與太太咬緊牙關，戮力外交工作之餘，仍不忘教誨子女，長子孫博光也投身外交工作，目前擔任我國駐美副領事；而孫大成因引進國內許多慈善團體，長期幫助中南美洲原住民，而獲得教宗方濟各頒贈騎士勳章。

新北市今年度共有57位獲頒模範父親，分為：林國和、何修強、林隆盛、林清標、張朝政、練朝枝、楊耀南、郭松禎、張慶傳、葉永欽、王進發、林金漢、周春雄、張子勳、黃興旺、呂財寶、孫大成、陳俊哲、胡至善、游山能、李昭麟、許家福、陳玉林、黃和夫、王昌順、江明專、龔財發、李添財、劉昌海、賴文欽、蘇德生、連炳灯、孫武復、鄭慈仁、徐文清、呂双春、王錦鴻、陳允和、黃金憲、柳清松、姚振芳、陳弘正、施文輕、張光弘、陳錦源、張標材、蔡勝男、黃華馨、王文勳、周新喜、陳喜男、林英鳳、卓來福、盧文瑞、王育杉、楊文雄、蕭樌榮。

(中時 )