本月24日，反對修訂香港《逃犯條例》人士在澳洲布里斯本的昆士蘭大學，發起聲援示威抗議，期間遭大陸留學生攻擊。大陸駐布里斯本總領事館事後發布聲明，肯定留學生的愛國行為；澳洲外交部長佩恩則回應，不會容忍外國政府妨礙澳洲的言論自由。

佩恩警告，希望駐澳洲的外國外交人員都能尊重澳洲言論自由與合法示威的權利，即使事件可能涉及爭議或敏感議題。佩恩指，如果外國外交人員作出削弱這些權力的行為，如鼓勵干擾他人或進行潛在暴力行為，澳洲政府將特別關注。

大陸駐布里斯本總領事館25日發布聲明，表達高度重視大陸留學生安全，同時肯定他們自發的愛國行為。陸方堅決反對任何分裂國家的言行，並反對部分人士利用上述事件製造大陸和香港學生對立，煽動反華情緒。

大陸駐澳洲大使館發言人27日回應，總領事館表態內容適當，任何誤解和過度反應不僅令人遺憾，也不可接受。

(中時 )